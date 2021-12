Green Pass, 200 controlli in un giorno nella città vesuviana. Stretta sui pendolari Circum

Agenti della Polizia e della Municipale in campo per i controlli sul super green pass a Ercolano. Nell’ambito di un servizio congiunto, sono oltre duecento le persone controllate sull’intero territorio. Con un verbale a carico di un cittadino poiche’ sprovvisto di certificazione verde. I controlli si sono estesi anche alla stazione della Circumvesuviana Ercolano Scavi, a quattro palestre e a tre ristoranti. Qui la documentazione e’ risultata in regola.

“I controlli per il Super Green Pass richiedono un grande sforzo da parte delle forze dell’ordine e degli agenti di polizia locale, ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro profuso. Il nostro obiettivo resta il funzionamento di tale misura, con l’intento di informare e aiutare le persone” spiega il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. ”L’azione congiunta di lunedi’, segue di qualche giorno un’attivita’ antidroga da parte della Polizia che ha portato al sequestro di circa 30 chilogrammi di droga: ”un’operazione che conferma l’efficienza delle nostre forze dell’ordine, un successo notevole per l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti”