Furgone inghiottito dalle fiamme, terrore sull’A3 nel Vesuviano

Veicolo commerciale distrutto dalle fiamme: paura all’esterno del casello autostradale di Torre del Greco. È stato infatti necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo che attorno a mezzogiorno ha avvolto un Doblò fermo nella parte alta della rotonda intitolata a monsignor Francesco Sannino. Fiamme alte che hanno prodotto una coltre di fumo nera visibile anche da altri punti della città. Mentre qualcuno ha allertato i soccorsi, in diversi si sono fermati a debita distanza per scattare foto e girare video. Video che immortalano anche il momento in cui, con potenti getti d’acqua, i vigili del fuoco hanno domato l’incendio.

Ennesimo, incendio, quindi per quanto riguarda i veicoli nei Paesi Vesuviani. Episodi che purtroppo si stanno moltiplicando non solo sul territorio. Momenti di paura, dunque, ma per fortuna non si registrano feriti.