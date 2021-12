Convocata dal Presidente nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie, Aldo Bova, si è riunita l’assemblea delle strutture campane delle Associazioni che costituiscono il Forum a livello nazionale. La riunione si è svolta nella bella sala San Francesco del Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore in Napoli. I lavori si sono aperti con una preghiera, promossa da Padre Giambattista Buonamano, francescano conventuale.

Bova ha presentato le finalità principali del Forum, che sono la promozione e la tutela della vita, la promozione della cultura della Umanizzazione della Medicina e la lotta alle Disuguaglianze nella salute e nella Cultura. Ha presentato altresì la storia , le attività svolte e quelle in programmazione a livello nazionale.

Ha segnalato che in Campania c’è una grande necessità di tenere le forze regionali del Forum impegnate sul territorio per le finalità dette, unite ad altre forze di valenza locale, che condividano i valori ed i programmi del Forum nazionale.

C’è stata la partecipazione sostanzialmente di tutte le forze in campo a livello nazionale, che hanno condiviso le proposte di Bova , arricchendole con tanti contributi di idee e di progetti. Si è generato un grande interesse ed entusiasmo sull’idea di unire le forze sociosanitarie del mondo cristiano campane, per lavorare per il Bene Comune, avendo come obiettivo peculiare le finalità dette.

Si è sentita l’esigenza , per passare subito a condizioni di operatività, di eleggere un direttivo, che si avvarrà dell’esperienza e della collaborazione del Presidente nazionale del Forum.

Il Consiglio direttivo eletto ha la seguente struttura:

-Presidente – Prof. Carlo Ruosi (Amci)- Ortopedico cattedratico e Direttore Scuola di Specializzazione in Terapia fisica e riabilitazione dell’Università Federico II

– Vicepresidente – Dott. Antonio Falcone (Fontana del Villaggio)- Medico cardiologo

– Vicepresidente- Prof.ssa Paola Mancini (MpV) – Docente di Lettere e Filosofia

Consigliere – Dott. Giuseppe Battimalli – (SIBCE). Medico internista – Esperto e Docente in Bioetica

Consigliere Segretario – Dott. Luigi Finizio – Esperto in Comunicazione ed Eventi Culturali

Consigliere – Dott.ssa Bianca Iengo (UCFI) . Farmacista

Consigliere – Dott.ssa Simona Orefice (Fondazione Colasanto) – Esperta in formazione

Consigliere – Dott.ssa Federica Postiglione (UNITALSI)- Imprenditrice

Consigliere Tesoriere – Avv. Arturo Rainone (MCL) – Avvocato ed esperto in Diritto del lavoro

Consigliere Presidente nazionale Aldo Bova, con la finalità di supporto da parte del Forum nazionale alla struttura regionale.

E’ stato altresì costituito un Comitato scientifico con Presidente il Dott. Antonio Falcone.

Il Presidente nazionale Bova , il Presidente campano neoeletto Ruosi, il Presidente del Comitato scientifico Falcone con tutto il direttivo neoeletto hanno espresso grande soddisfazione per la costituzione del Forum delle associazioni sociosanitarie campano e si porrano subito a lavoro a servizio del Bene Comune

Stanislao Crisbovi