Forte maltempo in Campania: esonda il fiume, i carabinieri salvano persone su un furgone

I carabinieri hanno salvato ad Ailano, nell’Alto-Casertano, gli occupanti di un’auto ed un furgone che erano rimasti in panne a causa dell’esondazione del fiume Volturno. Le acque, a causa delle abbondanti piogge, hanno invaso le campagne circostanti e la strada provinciale 281 Ailano – Vairano Patenora. L’arteria stradale è pertanto chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sono intervenuti, in seguito ad una segnalazione al numero di emergenza 112, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese. Hanno raggiunto a piedi i mezzi bloccati. Spingendoli a spalla per oltre 100 metri, hanno provveduto a condurli al sicuro. Consentendo così al personale del 118, nel frattempo intervenuto, di prestare assistenza agli occupanti.

Poco dopo gli stessi carabinieri hanno risposto ad una richiesta d’aiuto di un autotrasportatore, intervenendo sulla strada provinciale 10, Raviscanina – Pietravairano, nei pressi del ponte sul fiume Volturno, dove hanno salvato i due occupanti di un’autovettura travolta dalla piena.