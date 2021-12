La sfida tra Palmese e Virtus Ottaviano, valevole per la 14° giornata del Girone A di Eccellenza Campania, è ufficialmente rinviata a data da destinarsi. La gara, inizialmente in programma per oggi alle 14.30, dovrà essere riprogrammata. Tutto a causa di alcune positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra della Virtus Ottaviano. Di seguito la nota ufficiale della Palmese. Avvisiamo i tifosi rossoneri che la gara «Palmese-Virtus Ottaviano” in programma domani allo stadio comunale di Ottaviano, è rinviata a data da destinarsi in quanto gli ospiti hanno riscontrato alcune positività. In bocca al lupo agli atleti ottavianesi». Continuano ad aumentare i contagi e nelle serie minori, dalla D in giù, sono tante le partite rinviate. Anche in B, tuttavia, il Benevento non giocherà oggi contro il Monza per un focolaio nella squadra lombarda.

Problemi anche nel basket. La Gevi Napoli Basket comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti durante la settimana, è emersa la positività al Covid-19 di alcuni componenti dello staff tecnico della prima squadra. I tesserati sono già in isolamento. Proseguirà invece regolarmente la preparazione alla gara dei giocatori della Gevi Napoli Basket poiché i tamponi ai quali sono stati sottoposti, effettuati nell’ambito dei controlli periodicamente previsti, sono risultati negativi.