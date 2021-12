Fiamme nel centro per immigrati, ospiti si lanciano dal balcone: uno è grave IL VIDEO

Un incendio è divampato ieri sera in un centro di accoglienza per extracomunitari a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Un giovane di origine gambiana è in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone. Le fiamme hanno interessato principalmente il primo piano della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Avellino. Gli operatori del 118 hanno soccorso il gambiano e un operatore della struttura, intossicato a causa dell’inalazione del fumo, ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino. L’edificio, dichiarato inagibile, è sottoposto a sequestro e i 53 ospiti sono trasferiti in un altro centro di accoglienza.

All’arrivo dei pompieri le fiamme avevano già riempito una stanza dello stabile, le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e si sono concluse soltanto intorno all’una, con la messa in sicurezza dello stabile. Si indaga sulle cause, non si esclude che le fiamme siano partita da una stufa.