San Cipriano d’Aversa si raccoglie intorno alla famiglia della piccola Raffaella Noviello, la bimba di appena tre anni che un malore ha strappato all’affetto dei suoi cari. Partirà alle 16,30 di domani dalla sua scuola una fiaccolata per ricordare la bimba. “Vi invitiamo a partecipare, bambini ed adulti”. Così le maestre, provate dall’immenso dolore che ha colpito tutta la comunità cittadina. “Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Noviello per la drammatica e improvvisa perdita della piccola Raffaella. Una tragedia che ci lascia sgomenti e a cui partecipa tutta la comunità cittadina” ha detto il sindaco Vincenzo Caterino. Si sta cercando di capire quale malore abbia potuto spezzare la vita della piccola. Si teme per la meningite ma al momento non ci sono ancora risposte.