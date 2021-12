Ha festeggiato con parenti e amici i suoi bellissimi 100 anni. La signora Annunziata De Luca ha spento le candeline applaudita dai suoi 5 figli e dal sindaco Salvatore Di Sarno. «Sono corso da lei ed è un momento intensamente bello – ha commentato il primo cittadino di Somma Vesuviana – per me è un onore essere con lei al taglio della torta. Ho visto dinanzi ai mei occhi una donna che nonostante l’età è piena di vita, di gioia, di serenità. Ringrazio i figli Salvatore, Donato, Gennaro, Carmine e Vincenza per avermi reso partecipe di un momento intenso. A te cara Annunziata, tutta la comunità di Somma Vesuviana si stringe in un forte abbraccio pieno di affetto e di amore augurandoti ancora lunga vita». Lo ha detto appunto il primo cittadino di Somma Vesuviana.

Ancora una centenaria, dunque, nei Paesi Vesuviani. Per fortuna momenti del genere si stanno ripetendo spesso nell’area. Segno dell’età media che si allunga di fronte anche a tante malattie ed alla pandemia globale.