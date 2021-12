“Resa pubblica dalla stampa la notizia dei procedimenti penali per falsa testimonianza avviati dalla Procura di Roma. E’ nei confronti dei testimoni Constantin Saracila, Ahmed Tamer e Italo Pompei. I fatti in merito al processo per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. La difesa Elder ha chiesto fin dall’inizio, senza mai ricevere alcuna spiegazione in sede giudiziaria, che fossero indagate le ragioni per cui Costantin Saracila, che il Comandante Del Prete della stazione Carabinieri Prati aveva accertato non fosse presente sul luogo dei fatti, sia stato ‘ripescato’ dagli investigatori pochi giorni dopo alla vigilia del Ferragosto 2019”. Lo affermano in una nota gli avvocati Renato Borzone e Roberto Capra difensori di Finnegan Lee Elder. Uno dei due giovani condannati all’ergastolo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega assieme a Gabriel Hjorth.

“Era chiaro fin da subito che il presunto testimone mentiva – affermano-, fornendo, non si sa perche’, una testimonianza. Secondo cui avrebbe visto i due carabinieri parlare con i ragazzi americani. Una ‘testimonianza’ enfatizzata dalle informative a sostegno della tesi dell’accusa circa il fatto che i due Carabinieri Varriale e Cerciello si fossero qualificati di fronte ai ragazzi americani”.

“Analogamente, i testimoni Pompei e Tamer hanno contribuito ad alterare la verita’ nella ricostruzione dei fatti della prima parte della nottata, a Trastevere. In particolare sul loro ruolo di’ informatori dei carabinieri, ruolo (tenuto nascosto dai due testi) che avrebbe fornito una chiave di lettura dei successivi eventi della tragica notte del 26 luglio 2019. Qui si sono addensate stranezze e contraddizioni. La difesa Elder e’ pronta a costituirsi come parte civile nei processi per falsa testimonianza dei testimoni. Anche al fine di recuperare la verita’ sulla ingiusta condanna subita da Finnegan Elder, in attesa della prossima celebrazione del processo d’appello”. Spiegano i penalisti.