Il re dei paparazzi nella nuova veste di Dj. Torna Fabrizio Corona nei Paesi Vesuviana, area che ha frequentato diverse volte in passato. E lo a Poggiomarino, all’Imperial Garden di via Turati, il nuovo locale del momento per la movida sul territorio. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre con il dj set dal titolo “Ne ho sentite tante, ora suono io”. L’ingresso per assistere alla performance è di 15 euro compreso un drink. Naturalmente durante la serata sarà garantito il rispetto delle norme anticontagio attualmente vigenti. Lo show di Corona avrà inizio alle 23 per finire da programma alle 00,30. Per info e prenotazioni basterà contattare via WhatsApp il numero 3456066126.

Un personaggio molto discusso, Fabrizio Corona, ma che ha avuto sempre la capacità di muovere tante persone e sapersi reinventare anche nei momenti di difficoltà Da re dei paparazzi a Dj, per una nuova carriera che al momento sta dando risultati in termini di presenze. Dunque, chi vorrà potrà ammirarlo dal vivo all’Imperial Garden di Poggiomarino.