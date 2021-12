Dopo l’accensione dell’albero e delle luminarie dei giorni scorsi, il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio ha presentato alla stampa e alla città, il calendario degli eventi. Tre i big in campo: Gigi D’Alessio, Francesco Chicchella e l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi. Diversi anche i momenti ludici pensati per i bambini con l’allestimento del Villaggio di Babbo Natale a partire da domani, domenica 12 dicembre, in piazza Schettini. Passando per l’animazione per le strade cittadine e nei pressi delle parrocchie. Un calendario che a breve potrebbe essere ulteriormente ampliato grazie ad altre attività in via di approvazione.