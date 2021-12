Dramma nella Galleria sulla Statale, auto contro bus: muore una donna, passeggeri feriti

Incidente stradale sula strada statale 145/VAR all’interno della galleria ‘Santa Maria di Pozzano’, in provincia di Napoli. Lo scontro frontale, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è verificato tra un mezzo pesante ed un’auto. Ha provocato il decesso di una persona, si tratta di una 41enne di Cava De’ Tirreni. Secondo quanto si apprende la donna era alla guida del veicolo. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Diversi i feriti anche tra i passeggeri del mezzo pubblico. Ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto le forze dell’ordine che indagano sulla dinamica del sinistro.

Al momento la circolazione è deviata in loco lungo viabilità alternative. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile.