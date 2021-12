Cassa integrazione guadagni ordinaria per 13 settimane per un massimo di 1.604 lavoratori delle sedi operative di Pomigliano d’Arco e Nola dal 3 gennaio 2022. E’ quanto chiesto da Leonardo, Divisione aerostrutture, e comunicato ieri ai sindacati Fiom, Fim, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici attraverso l’Unione industriali di Napoli. La ragione della richiesta di Leonardo, si legge nella comunicazione, è da ricercare nella “temporanea situazione di mercato con conseguente riduzione delle commesse di lavoro”. Il numero massimo di lavoratori coinvolti dal provvedimento sarà di 1.174 unità per la sede di Pomigliano d’Arco e di 430 unità per la sede di Nola.

“Durante il periodo sopraindicato, saranno sospesi dal lavoro a zero ore”, si legge ancora nella comunicazione. La Rsu di Pomigliano d’Arco ha dichiarato lo stato di agitazione. Con “il blocco di ogni forma di straordinario di tutti i dipendenti di tutte le divisioni, compresi i lavoratori delle ditte esterne”.