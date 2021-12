Dopo crolli e furti riapre finalmente la Galleria Vittoria

Domani mattina, domenica 19 dicembre, alle ore 9.30, riapre la Galleria della Vittoria a Napoli. “Ripristinato l’impianto di aereazione e questo pomeriggio la prova ha dato esito positivo”, dichiara l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, presente sul posto. L’apertura sara’ graduale. Dalle 9.30, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, si ripristina il collegamento in Galleria da via Acton a via Morelli. Nelle ore successive, gradualmente, per evitare problemi di sicurezza alla viabilita’, si invertira’ il senso di via Arcoleo (che potra’ percorrersi solo nella direzione Galleria) e di via Chiatamone (solo verso Santa Lucia); cosi si potra’ ripristinare anche la corsia della Galleria in direzione via Acton. Contestualmente al ripristino della seconda corsia si pedonalizzera via Partenope, che restera’ chiusa al traffico veicolare durante tutto il periodo delle festivita’.

Riaprira’ domenica mattina la Galleria Vittoria, chiusa da oltre un anno dopo il crollo di un pannello dal soffitto. Collega Piazza Vittoria con via Acton e l’area portuale, strada fondamentale per la viabilita’ cittadina, la cui chiusura ha causato innumerevoli disagi ai cittadini. “Per fortuna i lavori sono stati accelerati negli ultimi mesi grazie al sindaco Gaetano Manfredi e al nuovo assessore delegato Cosenza. Abbiamo lottato per un anno contro una vicenda vergognosa che non deve ripetersi mai piu’. E’ assurdo non fare la manutenzione ordinaria e far passare oltre un anno per riaprire un asse viario fondamentale per la citta’”. Cosi’ Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Luigi Carbone, consigliere comunale di Europa Verde.