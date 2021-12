Una donna è trovata morta in un appartamento di Torre Annunziata. Fatale sarebbe stato un colpo di arma da fuoco. Secondo le prime indiscrezioni la vittima lavorava come badante di un anziano in Via Gambardella. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno indagando per cercare di individuare il responsabile dell’omicidio. Inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Secondo quanto si apprende i fatti sono avvenuti al decimo piano di una palazzina. In un primo momento si era diffusa la notizia che la vittima fosse la moglie dell’uomo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni da fonti delle forze dell’ordine, a perdere la vita sarebbe la badante.

Dunque, non è ancora chiara l’identità della vittima. L’unica certezza sembrano essere i colpi d’arma da fuoco esplosi contro la donna. L’ennesimo femminicidio, quindi, maturato nel cuore del Paesi Vesuviani, in un’Italia dove le donne continuano a morire per mano degli uomini.