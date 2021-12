De Luca: “Ora obbligo di vaccino e lockdown serio per i No Vax”

“Dal punto di vista della Campania, la regione a più alta densità abitativa e perciò a più alto rischio, non si riscontrano decisioni utili e ragionevoli per frenare il contagio, senza penalizzare né i vaccinati né l’economia. È indispensabile decidere subito l’obbligatorietà della vaccinazione, o, comunque, un lockdown per i no-vax ‘lungo, serio e controllato'”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “È vero che l’enorme crescita dei positivi non si traduce automaticamente in ricoveri ospedalieri – spiega il governatore campano -. Ma c’è un punto limite oltre il quale la quantità di contagi può portare al collasso degli ospedali. Già registriamo questa tendenza, soprattutto perché il personale a disposizione è inferiore a quello di un anno fa”.

“Ricordo, inoltre, che un anno fa, per fronteggiare l’emergenza si decisero chiusure drammatiche di reparti ordinari. È questa la prospettiva che dobbiamo scongiurare oggi” conclude De Luca.