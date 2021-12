«Le amministrazioni decidono sugli eventi pubblici, ma è evidente che, se il contagio e la crisi Covid precipitano in maniera drammatica, si chiude tutto. O pensate che stiamo a scherzare?». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, incontrando assieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi i neo assunti al Comune di Napoli con il concorso Ripam-Regione Campania. Parlando del dibattito sull’opportunità di svolgere feste di Capodanno in piazza, circostanza sulla quale il governatore si è detto contrario pur lasciando la decisione ai sindaci, De Luca ha spiegato che «qualcuno ha cercato di speculare e di fare ammuina».

Indicando Manfredi, De Luca ha sottolineato che «abbiamo detto cose semplici e le abbiamo dette insieme. Le amministrazioni decidono, ma se precipita in maniera drammatico la crisi Covid si chiude tutto. O pensate che stiamo a scherzare, che per fare una festa poi dobbiamo chiudere le nostre città e le attività economiche per 5 mesi? Stiamo attenti perché veramente non c’è da scherzare».