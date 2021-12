“Cerchiamo di vivere questo Natale veramente in maniera responsabile. Guai a noi se in questa settimana fra Natale e Capodanno perdiamo la testa. Cerchiamo di rimanere a casa quanto più possibile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Cerchiamo di essere misurati e di non perdere la testa – ha aggiunto De Luca nel corso di una diretta Facebook – è un’occasione anche per riscoprire valori profondi, valori familiari. Approfittiamo di questi momenti anche di raccoglimento familiare per ritrovare affetti, valori. Per liberarci di qualche scoria che tutti quanti ci portiamo appresso, di qualche elemento di aggressività, approfittiamone per ridiventare più umani”.

“Bisogna evitare le feste: il compleanno, la festa di laurea, le scemenze. Quando siamo in un’emergenza, le cose non essenziali vanno eliminate perché ci si fa male. Nessuno può controllare green pass semplice e rafforzato, come fai a controllare se la sera prima hai avuto contatto con uno che veniva dall’Irlanda o dalla Gran Bretagna?”.