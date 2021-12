Crolla una parte del soffitto in chiesa. Domenica di paura a Baiano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, intorno alle 11 di oggi, sono intervenuti in corso Garibaldi, nella chiesa di Santo Stefano per il crollo di parte del soffitto. I calcinacci sono finiti sull’altare. La squadra ha recuperato la statua di Santo Stefano ed il presepe, collocandoli in luogo sicuro. Quando si è verificato il problema la chiesa era ancora chiusa. E ciò ha scongiurato rischi alle persone.

Dalla serata di sabato tutto il Mandamento Baianese è interessato da un forte moto ventoso. Per le operazioni di messa in sicurezza sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco della centrale operativa di Avellino. Per la comunità di Baiano tanta apprensione rispetto all’episodio verificatosi tenuto conto che da lunedì, all’alba, si sarebbero dovute svolgere le tradizionalo “Messe di Notte” che segnano l’arrivo della festività patronale di Santo Stefano.