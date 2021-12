Covid, ordinanza del sindaco vesuviano: vietato fermarsi nelle strade L’ELENCO

Misure di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, in considerazione dell’aumento dei contagi da Sars Cov-2 sul territorio cittadino, ha emanato un’ordinanza che stabilisce dalle ore 11 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 5 del 1 gennaio 2022, il divieto di stazionamento in tutte le strade cittadine e, in particolare, nelle seguenti aree della città in cui la distanza interpersonale non è adeguatamente controllabile:

via G. Alfani;

piazzale Kennedy, negli spazi compresi tra via Pastore e via Tagliamonte, compresa l’area antistante lo stadio “Giraud”;

via Avallone, nello spazio antistante il settore “Tribuna” dello stadio “Giraud”;

via G. Marconi e viale C. Colombo, negli spazi compresi tra largo Luigi Manzo e quelli antistanti l’ex stabilimento balneare “Santa Lucia”;

via M. Caravelli;

Darsena Pescatori in via Porto;

Villa Comunale.

E’ fatta salva la possibilità di attraversamento e di accesso e deflusso da esercizi commerciali ed abitazioni private.