Covid, oggi in Campania 2300 contagi. Le vittime sono 16

Sono 2.297 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 53.202 test. La percentuale di test positivi sul numero complessivo di test effettuati ieri è pari al 4,3%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 16 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri) e 458 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+19 rispetto al dato diffuso ieri).



(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Questo il bollettino di oggi:(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.297

Test: 53.202

Deceduti: 6 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri ​

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 29

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 458

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.