Stroncato dal Covid don Emilio Tamburrino, parroco della chiesa di San Pietro Apostolo di Parete, piccolo comune in provincia di Caserta. Ne dà notizia la Diocesi di Aversa. Don Emilio Tamburrino era ricoverato da due settimane all’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato in malattie infettive, ed è deceduto dopo un peggioramento delle sue condizioni negli ultimi giorni. «Il caro don Emilio Tamburrino – scrive in una nota la Chiesa di Aversa – oggi è tornato alla casa del Padre. La Chiesa diocesana si stringe con affetto e cordoglio attorno alla sua famiglia e alla comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo che ha sempre servito».

Il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, scrive su Facebook: «Il nostro caro Don Emilio ci ha lasciati. Parete piange il suo caro parroco», scrive Pellegrino su Facebook. Due giorni fa don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde nella vicina Caivano (Napoli), aveva dedicato a sua volta un post a don Emilio, definendolo «un uomo pieno di vita» che «in ospedale sta combattendo un’aspra battaglia contro l’invisibile virus che ha messo in ginocchio il mondo».