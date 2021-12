“Il piccolo di 11 anni ricoverato in gravissime condizioni a causa del Covid è finalmente estubato e dichiarato fuori pericolo. Una gioia indescrivibile giunta dopo circa un mese di ricovero in terapia intensiva in cui si è spesso temuto il peggio. Meritava assolutamente di essere festeggiata! In più, qualche giorno fa, è stato anche il suo compleanno così, su iniziativa della coordinatrice del reparto di rianimazione e primario della Rianimazione e di tutta l’equipe che ha seguito il piccolino durante questo lungo periodo di sofferenza abbiamo organizzato una piccola festa privata con tanto di palloncini e torta”. A pubblicarlo è la pagina Facebook del Santobono di Napoli. Qui è ricoverato Matias, 11 anni di Gragnano, a lungo in terapia intensiva per Covid.

“Un momento di grande commozione per tutti noi che non è facile descrivere a parole.

E per questo meraviglioso risultato vogliamo ringraziare tutta la squadra di incredibili professionisti che si sono avvicendati, giorno dopo giorno, con dedizione e abnegazione per combattere questo terribile virus. Medici e infermieri di cui andiamo davvero molto orgogliosi”.