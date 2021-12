Anche il sindaco Peppe Panico è tra i cittadini sansebastianesi positivi al Covid-19, un numero che nelle ultime settimane è tornato a salire. L’annuncio nelle scorse ore, direttamente dal primo cittadino, che fortunatamente non ha che pochi sintomi. «Ho ricevuto esito positivo al Covid-19. Ho già informato personalmente i miei contatti dell’ultima settimana invitandoli a fare un tampone molecolare di controllo. A parte un forte raffreddore che è quasi scemato, non ho altri sintomi» ha spiegato la fascia tricolore di San Sebastiano al Vesuvio. Poi ha anche annunciato di aver allestito una postazione di lavoro direttamente dal suo isolamento fiduciario. «Sarò comunque attivo da remoto per non bloccare le attività dell’ente municipale. Con rammarico dovrò però rinunciare ad iniziative in presenza a cui tenevo» ha detto ancora Panico.

Infine ha voluto rivolgere ai suoi concittadini un nuovo appello: «Con l’inverno le possibilità di contagio aumentano notevolmente. Invito tutti all’uso della mascherina ove previsto e di sanificante per le mani, al rinnovo del distanziamento sociale e ad attivarsi per la terza dose di vaccino».