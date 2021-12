Sono 11.492 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 115.863 tamponi processati. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione. Sono dieci i decessi registrati, otto persone sono morte nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrate ieri. Sono 651 i ricoverati in degenza e 41 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 11.492

Test: 115.863

Deceduti: 8 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 41​

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 651

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.