Sono 3.599 i nuovi positivi al Covid in Campania su 58.660 test esaminati. L’incidenza e’ del 6,13% in forte aumento rispetto al 5,30% di ieri. Nove le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione: 7 nelle ultime 48 ore e 2 decedute in precedenza ma registrate ieri. Scendono i posti occupati in terapia intensiva 31 (meno 1), stabili quelli in degenza, 463 .



(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Questo il bollettino di oggi:(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.599

Test: 58.660

Deceduti: 7 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri ​

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 463

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.