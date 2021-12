Ventisette nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 72 ore a fronte di 420 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 6,42 per cento. Al contempo si registrano ventiquattro guarigioni. Sono 142 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 58.912. I cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 24.822 (68%); quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 29.268 (81%). Mentre quelli che hanno ricevuto anche la terza dose sono 4.822 (percentuali pari al 13% in rapporto a 36.274 residenti over 12). Sono 5.006 le persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 4.768 guarite e 96 decedute.

In aumento, dunque, anche a Torre Annunziata i contagi da Covid così come sta avvenendo di recente un po’ in tutto il territorio vesuviano. Resta per fortuna favorevole la situazione degli ospedali, ancora lontana dall’essere in affanno.