Covid, 22 nuovi contagi a Ottaviano. Allarme del sindaco: “Oltre la media regionale, mai accaduto”

“Negli ultimi giorni c’è stato un aumento considerevole dei positivi al Covid a Ottaviano. Per la prima volta l’indice di contagio in città supera la media regionale. Non devo spiegarlo io cosa vuol dire: in quasi due anni di pandemia abbiamo imparato a capire che questo è un campanello d’allarme molto serio”. Ad annunciarlo il sindaco Luca Capasso che pubblica i dati ed i grafici attuali della pandemia in città. Secondo quanto pubblicato per la prima volta Ottaviano è infatti oltre la media regionale per nuovi positivi e per indice di contagio tra tamponi e casi accertati di Covid.

“Le armi dei cittadini per difendersi sono sempre le stesse: igiene, distanziamento, mascherina, vaccini. Se le usiamo con coscienza potremmo tornare a un livello di guardia accettabile, altrimenti saremo costretti a prendere altri provvedimenti”, conclude il primo cittadino.