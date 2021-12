Continuano i controlli a campione effettuati nelle stazioni della rete ferroviaria di EAV ed ai capolinea dei servizi automobilistici. Nel corso dell’ultima settimana effettuati oltre 24.000 controlli con il 2,89% di persone respinte perché sprovviste di green pass. Nel corso dell’ultima settimana a fronte di circa 3mila controlli al giorno, sono un centinaio le persone in media a non possedere il green pass. Nella giornata di lunedì 13, quella con maggiori controlli (un totale di 4306), sono state 118 i certificati verdi respinti. Dunque continuano i controlli in entrata ed in uscita da treni e stazioni. Stanno partecipando anche le forze dell’ordine nei principali centri di snodo ed a campione in alcune stazioni.

Nei primi giorni elevate anche delle multe a chi era salito sul treno e poi trovato senza Green Pass all’uscita. Si parte da una sanzione minima di 400 euro, quindi molto pesante in termini economici. Chi invece utilizza Green Pass di altre persone sarà denunciato dalle forze dell’ordine.