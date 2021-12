“Purtroppo alla luce del costante aumento di casi di cittadini positivi al Covid sul territorio comunale. E più in generale del clima di allerta ed insicurezza instauratosi, con mia ordinanza odierna ho disposto la sospensione di tutti gli eventi programmati fino al 6 gennaio, compreso”. Lo ha scritto il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga. “É una misura dolorosa che purtroppo si è resa necessaria per tutelare la salute di tutti i cittadini di Poggiomarino”. “Raccomando il massimo rispetto delle misure anti contagio anche in ambito privato. Arriveranno sicuramente tempi migliori, ma adesso è giusto essere cauti e accorti. I contagi viaggiano a decine anche a Poggiomarino, come del resto in tutte le città limitrofe, la Campania e mezza Europa.

Intanto eventi a rischio anche in Rai. “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il covid”. Cosi’ Gigi D’Alessio su Facebook, che spiega di essere quindi costretto a saltare il Capodanno di Rai1. “Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi – fa sapere -, ho fatto il tampone molecolare ed e’ risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, forse perche’ sono vaccinato”. “Fortunatamente sto bene – dice ancora -, faro’ la quarantena a casa aspettando il nuovo anno, e non potro’ essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguiro’ da casa. Vi faccio i miei auguri di buon anno, ma soprattutto vi auguro una buona vita”.