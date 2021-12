Aumento dei contagi anche a San Gennaro Vesuviano, dove il sindaco Antonio Russo rivolgere un appello ai cittadini attraverso un manifesto: “Considerato l’aumento del numero dei casi positivi al Covid-19 verificatisi nella nostra comunità invito la cittadinanza ad evitare assembramenti. Ricordando che vige l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Comunque, in tutte le zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro”. E ancora consiglia inoltre, a coloro i quali non l’hanno già fatto, di vaccinarsi non solo nell’interesse proprio ma anche dell’intera comunità. L’osservanza delle regole anti COVID-19 ci consentirà di trascorrere le festività natalizie con maggiore serenità”.

Dunque un appello al momento discreto ma visibile. Non ci sono provvedimenti specifici in merito, che potrebbero arrivare davanti ad una nuova impennata. Non ci sono intanto in città focolai particolari e gravissime situazione di disagio. Ma con il Covid il pericolo è sempre dietro l’angolo.