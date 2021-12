“Questa mattina ho ricevuto alcune telefonate dai medici di medicina generale della città, a cui siamo grati per il costante impegno di sorveglianza. Mi hanno allertato su una vertiginosa crescita dei casi di Covid 19. Un solo medico di famiglia nella mattinata di oggi ha avuto riscontro di ben 10 nuovi positivi. Si tratta di dati piuttosto allarmanti che impongono la massima attenzione”. A scrivere è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. “Ragion per cui risulta assolutamente indispensabile l’uso di mascherine, ben indossate. Vi invito ad evitare ogni forma di assembramento ed a prestare particolare attenzione nei locali al chiuso, privati, o pubblici, in cui è necessaria, comunque, una rigorosa verifica di possesso del green-pass”.

“Vi esorto a ricevere il prima possibile la vaccinazione prevista per ogni fascia di età e vi ricordo che il 16 dicembre i centri vaccinali saranno aperti solo per i bambini dai 5 agli 11 anni. Non bisogna perdere tempo: dobbiamo tutelare la vita e la salute dei nostri cari, di ogni età. Ribadisco quanto già detto: no vax, negazionisti del Covid e diffusori di informazioni false sono fuori dalla mia pagina”, conclude il primo cittadino.