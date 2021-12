Colpi di pistola a Nocera Inferiore, uomo resta ferito in centro tra la folla

Un 55enne nocerino ferito alla mano da un colpo d’arma da fuoco nell’ambito di una lite avvenuta questa mattina in centro a Nocera Inferiore. Gli agenti della Polizia, guidati dal vicequestore Aniello Ingenito, hanno individuato un 70enne che avrebbe sparato al rivale. Secondo una prima ricostruzione i due uomini si conoscevano in quanto residenti nello stesso quartiere. La lite si sarebbe sviluppata in due momenti. Inizialmente il 55enne ed il 70enne avrebbero avuto una discussione in un’altra zona della citta’. Poi, a distanza di poco tempo, si sarebbero incrociati nuovamente tra le strade del centro di Nocera Inferiore. Qui l’anziano si e’ presentato armato. Nel corso della seconda lite ha esploso un colpo di pistola che ha ferito alla mano il 55enne, soccorso e trasportato nell’ospedale Umberto I.

Il 70enne, invece, e’ stato disarmato dalla folla. Sono in corso ulteriori indagini da parte degli agenti del locale commissariato.