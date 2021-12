Interruzione sulla linea Napoli-Sorrento della ferrovia Circumvesuviana. Lo fa sapere Eav, holding dei trasporti della Regione Campania che gestisce la linea ferroviaria. A causa dello stop di un treno fermo per avaria alla stazione di Villa Regina nel comune di Torre Annunziata, tutti i treni in partenza da Napoli per Sorrento limiteranno a Torre Annunziata. La limitazione, sottolinea Eav, non riguarda i treni in partenza da Sorrento per Napoli. La limitazione della circolazione resterà in vigore fino a quando sarà ultimata la rimozione del treno 11335, partito alle 13.36 da Napoli per Sorrento. Il convoglio è fermo a causa di un’avaria a Villa Regina.

Ennesimo disservizio per la Circumvesuviana che ormai quasi quotidianamente fa i conti con situazioni di questo tipo. Giornalieri sono invece almeno i ritardi sulle diverse linee. Purtroppo per i viaggiatori continua il calvario.