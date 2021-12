Non sono l’ interlocutore giusto per parlarne, per quanto ci riguarda, abbiamo risanato l’ Eav, azienda regionale. Resta l’obiettivo di un’azienda regionale unica dei Trasporti”. Cosi’ il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle polemiche legate alla assunzione di lavoratori interinali all’Anm, l’Azienda napoletana mobilita’, di cui hanno riferito i media. “E’ evidente- ha aggiunto De Luca- che, se chiude, come sta avvenendo, il CTP, non possiamo lasciare in strada 400 dipendenti. Ma deve essere chiaro che i piani industriali si fanno in maniera seria. Perche’ un’ Azienda unica regionale non puo’ significare che il bilancio dell’EAV o della Circumvesuviana affonda di nuovo ”

Eav è la holding che tra le altre cose controlla Circumvesuviana e Cumana. Trasporti su ferro che finiscono spesso sulle pagine di cronaca a causa dei disservizi. Non mancano i pericoli come gli incendi ed i problemi ai passaggi a livello.