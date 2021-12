A dicembre sono tre le vetture di Circolo Motori Rent, una novità valida per tutto il mese in corso e che permetterà agli autoriparatori ed agli utenti finali di programmare gli interventi di manutenzione, potendo contare sull’auto di cortesia grazie ad Autoricambi Nova. Il sistema posto in essere è molto semplice e prevede l’utilizzo di un voucher. Ogni voucher vale il noleggio per un giorno. Quindi ogni officina aderente avrà la possibilità di provare l’auto di cortesia e scoprire i reali vantaggi. Poi c’è la possibilità di estendere i giorni di noleggio così come previsto dal programma di Autoricambi Nova. Un servizio che nasce per le officine ma che punta anche agli automobilisti. Insomma, questo è il periodo di programmare gli interventi sulla propria autovettura potendo contare su una flotta più ampia di veicoli sostitutivi. Le modalità di adesione sono semplici. Innanzitutto chiedere chiarimenti al proprio meccanico di fiducia, qualora non fosse tra le officine aderenti, il cliente può rivolgersi direttamente ad Autoricambi Nova che si metterà in contatto con l’officina per organizzare il lavoro e procurare l’auto di cortesia.

Finora il progetto pilota dell’auto di cortesia sta potando notevoli vantaggi alle officine che hanno sposato l’idea. Numerosi sono infatti i feedback positivi ottenuti. Dunque, particolarmente in questa fase non bisogna esitare a lasciare il proprio veicolo in officina, c’è un’auto sostitutiva che ti aspetta per consentire di viaggiare mentre viene effettuata la riparazione.

