Perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Durante le operazioni, in uno stabile a via del Gesù a Castellammare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato in un sottotetto di pertinenza condominiale una pistola Beretta con matricola abrasa calibro 7,65 armata di 5 proiettili. Sequestrato anche un involucro con all’interno 55 grammi di marijuana e 10 grammi di crack. L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale due giovani, rispettivamente di 20 e 23 anni. Entrambi sono di Castellammare di Stabia. Gli uomini a bordo di una pattuglia della sezione Radiomobile stavano percorrendo via Castello durante un servizio perlustrativo. Qui hanno notato due giovani a bordo di uno scooter. Alla vista dei militari, i ragazzi hanno tentato di fuggire, ingenerando cosi’ un inseguimento durato circa un chilometro. Durante la fuga i due hanno provato a gettare via un involucro, poi recuperato, al cui interno sono stati trovati 23 grammi di marijuana del tipo ”amnesia”, pericolosa variante ad effetto psicotropo potenziato.