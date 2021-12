Paura questa mattina sull’A30, dove un camion si è ribaltato per motivi da accertare. Il sinistro si è verificato tra Palma Campania e Sarno in direzione Salerno, da chiarire le cause per cui il conducente abbia perso il controllo. Il mezzo pesante è finito fuori strada per poi girarsi su un lato. Per fortuna non risultano altri veicoli coinvolti, e si è evitato così un bilancio peggiore dell’incidente. Il camionista è finito in ospedale in codice giallo. Ad intervenire sul posto il 118 di Poggiomarino, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Sarno. L’autotrasportatore non è in pericolo di vita, ma resta comunque in osservazione per esorcizzare eventuali complicazioni.

Qualche disagio ma nulla di particolare per il traffico, che ha avuto rallentamenti tra gli svincoli in cui si è verificato l’incidente. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la circolazione ed effettuare i rilievi sul punto del sinistro.