Un corpo senza vita ritrovato tra le Arcate borboniche a Torre Annunziata, a due passi dal mare. Un clochard di nazionalità straniera sarebbe l’uomo trovato morto in uno degli archi chiusi con delle recinzioni. Lì aveva trovato riparo ed è lì che alcuni passanti hanno rinvenuto la salma. Si tratta di un uomo di nazionalità straniera non ancora identificato. A trovare il corpo gli agenti della municipale che hanno avvertito il 118. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso anche se non si conoscono ancora le cause della morte.

Da una prima valutazione, il decesso sarebbe avvenuto nella giornata di ieri. Toccherà agli accertamenti tecnici stabilire l’esatta causa del decesso.