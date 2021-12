C’è l’avviso Pubblico per l’accesso ai Buoni Spesa Covid-19 terza edizione per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità, per le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. A pubblicarlo il Comune di Palma Campania. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 di oggi lunedì 20/12/2021 e fino alle ore 23:59 del 27/12/2021.

I CITTADINI possono presentale le domande di richiesta dei buoni spesa tramite l’apposita piattaforma online per la gestione dei sostegni alle famiglie, raggiungibile al seguente link:

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php —> “Fai domanda” —> selezionare il Comune di “PALMA CAMPANIA”.