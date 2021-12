“Sul sito del Comune di Ottaviano trovate l’avviso per i buoni spesa solidali. Serviranno a comprare alimenti ed altri beni di prima necessità presso i negozi che hanno aderito alla convenzione, il cui elenco sarà pubblicato a breve. È una misura, voluta dal Governo, che intende aiutare le famiglie bisognose. Ci sono dei requisiti economici per accedere ai fondi, che vi invito a verificare a questo link. Qui troverete anche informazioni per presentare l’istanza in via telematica e per l’erogazione del bonus, che avverrà tramite pin sul proprio cellulare”. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso.

“C’è, inoltre, un numero di assistenza a cui potete rivolgervi in caso di necessità. Voglio ringraziare il consigliere delegato alle politiche sociali Ferdinando Federico e tutto il personale dell’ufficio politiche sociali del Comune, per l’impegno quotidiano e costante. Con questa misura diamo a favore di chi è in difficoltà diamo un segnale di solidarietà in vista del Natale: l’unico segnale possibile per essere comunità unita e coesa”.