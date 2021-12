Un carabiniere è rimasto ferito nell’incendio divampato nella caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, in via di Tor di Quinto, a Roma. L’uomo è stato trasportato all’ospedale S. Andrea, le sue condizioni non sembrano essere gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco che, arrivati verso le 12.25, hanno spento le fiamme, innescatesi all’interno di un locale adibito a foresteria. Le cause del rogo sono al momento imprecisate. Secondo quanto riferito il militare ferito si è lanciato dall’alto per sfuggire alle fiamme. Ferito, ma per fortuna non è grave, riuscendo così ad evitare le fiamme.

Sono in corso gli accertamenti del Nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma per ricostruire le cause dell’incendio che ha danneggiato una palazzina della caserma Salvo D’Acquisto di Tor di Quinto a Roma. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco e un carabiniere è rimasto lievemente ferito.