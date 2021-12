“In questi anni di amministrazione abbiamo sempre dato centrale importanza alla tutela dei più deboli. Rimarcando così più volte il bisogno di andare incontro a chi più soffre e facendolo con molte iniziative concrete. Ancor di più in prossimità del Natale”. Ad annunciarlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. “Così anche quest’anno abbiamo attivato tempestivamente una rete di sostegno che si compone di tre importanti misure: erogazione dei buoni spesa, contributo fitti, e contributo destinato ai nuclei familiari al cui interno sono presenti persone diversamente abili. Per accedere alle domande ed a tutte le info, è sufficiente cliccare qui”.

“Vi chiedo di diffondere questa comunicazione per far sì che tutte le persone, con maggiore bisogno, possano presentare la domanda di aiuto in tempi rapidi”, conclude il primo cittadino.