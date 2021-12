Bonus Spesa e Fitti, ecco i soldi ricevuti Comune per Comune: ma vanno spesi entro il 31 dicembre

Bonus di Natale tra Buoni Spesa, Fitti, Utenze Domestiche e Sgravio Tari. Ecco la lista dei Comuni vesuviani, nolani, dell’Agro Sarnese e del comprensorio con i fondi ricevuti. Si tratta di una vera e propria pioggia di soldi destinata alle persone ed alle famiglie in difficoltà. Denaro che i Comuni hanno già ricevuto da mesi e che non devono fare altro che elargire. Insomma, nulla più di una procedura burocratica che consiste nella suddivisione degli importi e nel preparare il bando. Ma attenzione, i fondi sono da stanziare entro il 31 dicembre altrimenti sono da restituire al Governo centrale. Si tratta di stanziamenti vincolati e che quindi sono da usare solo per l’obiettivo prefissato attraverso il Decreto Sostegni Bis.

Insomma, denaro fresco per cui i Comuni fanno esclusivamente da tramite e che non possono smistare in alcuna altra voce di bilancio. Dunque, solo i Bonus o al massimo altri interventi per le categorie a rischio come i disabili. Seguono in basso gli importi città per città che gli Enti locali hanno già in cassa da diverso tempo.

L’ELENCO

Acerra 1.236.758,46

Angri 616.728,35

Baiano 68.178,33

Boscoreale 623.679,47

Boscotrecase 208.653,63

Brusciano 341.758,58

Carbonara di Nola 50.107,05

Camposano 96.773,82

Casalnuovo 999.674,99

Casamarciano 47.754,03

Castellammare di Stabia 984.024,39

Castello di Cisterna 156.888,10

Cava de’ Tirreni 699.149,19

Cercola 307.587,82

Cicciano 232.876,42

Cimitile 113.750,94

Comiziano 24.779,87

Domicella 36.850,97

Ercolano 1.010.870,72

Gragnano 513.908,11

Liveri 27.176,59

Mariglianella 146.951,12

Marigliano 452.172,86

Marzano di Nola 28.972,56

Massa di Somma 109.041,03

Napoli 12.138.187,30

Nocera Inferiore 652.293,06

Nocera Superiore 414.065,08

Nola 534.989,02

Ottaviano 487.478,66

Palma Campania 273.163,19

Poggiomarino 497.490,85

Pollena Trocchia 239.090,95

Pomigliano d’Arco 560.867,53

Pompei 378.040,92

Portici 561.241,41

San Gennaro Vesuviano 229.064,64

San Giorgio a Cremano 544.641,73

San Giuseppe Vesuviano 662.152,92

San Valentino Torio 242.469,19

San Vitaliano 106.961,84

Sant’Anastasia 493.029,80

Sarno 622.510,35

Saviano 319.073,00

Scafati 877.248,59

Scisciano 92.648,37

Somma Vesuviana 664.233,50

Striano 196.354,16

Terzigno 439.260,77

Torre Annunziata 779.211,90

Torre del Greco 1.410.130,06

Trecase 136.464,19

Volla 521.346,78