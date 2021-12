Una persona denunciata per utilizzo di lavoratori in nero e un’altra per guida senza patente- Ma anche constatazione di come tutti i cittadini controllati fossero in regola con le normative legate a super green pass e green pass. E’ il bilancio di un servizio di verificata sul territorio eseguito a Torre Annunziata da decine di carabinieri della locale compagnia. Azione insieme ai militari del gruppo tutela del lavoro di Napoli, del nucleo cinofili di Sarno (Salerno) e del nucleo elicotteristi di Pontecagnano. Hanno identificato 67 persone e ispezionato 34 veicoli. Massima attenzione posta al rispetto della normativa che regola l’uso della certificazione verde, attenzione che ha dato riscontri positivi. Infatti nessuna sanzione è elevata in quanto tutti i soggetti controllati hanno esibito regolare green pass.

Lavoro nero

Denunciato invece un uomo di 43 anni, titolare di un panificio al cui interno sono identificati tre lavoratori irregolari. Numerose le infrazioni riscontrate sul versante sicurezza, che sono costate all’esercente sanzioni per complessivi 17.000 euro. Inoltre un uomo di 34 anni denunciato per guida senza patente perche’ mai conseguita. Quattro infine le persone segnalate al prefetto per possesso di droga.