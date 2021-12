Una bestemmia sarebbe alla base di un episodio di sangue, molto grave, avvenuto ieri a Pompei. Terrore in una pizzeria in un locale della centrale Via Sacra. Uno scontro tra due pizzaioli, dove il più giovane di 23 anni ha accoltellato alla gola il collega 35enne. Tutto per un’imprecazione, sembrerebbe. Così è scattata la lite con la lama che il ragazzo incensurato ha conficcato nel collo del contendente. A dare la notizia è Lo Strillone. Gli altri dipendenti del locale hanno subito avvisato il 118 e le forze dell’ordine. Sul posto l’ambulanza e la polizia che ha avuto molto da fare per tirare fuori il ragazzo. Il 23enne si è infatti barricato nei locali interni della pizzeria ed è uscito solo molto tempo. La vittima è arrivata in codice rosso in ospedale e rischia la vita.

Il 35enne ferito alla gola si trova in prognosi riservata all’ospedale di Castellammare di Stabia. Lo hanno operato d’urgenza per salvargli la vita. Dovrebbe farcela ma chiaramente molto dipenderà dalle prossime ore. Una storia di violenza assurda su cui la polizia sta comunque continuano ad indagare.