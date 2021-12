Grave incidente quello avvenuto la notte tra sabato e domenica ad Avellino, in piazza Kennedy. Qui un’auto è finita contro un palo dell’illuminazione, proprio a pochi passi dal villaggio di Natale. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente ma, stando a quanto si apprende, una Ford Fiesta di colore nero, guidata da un ragazzo, è finita contro il palo della luce, dove è posizionata anche una telecamera della videosorveglianza. A dare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. In macchina con lui c’erano altri tre giovani, tutti sulla ventina, trasportati in ospedale in ambulanza, giunte immediatamente sul posto. I tre non corrono pericolo di vita. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Volante che hanno eseguito i rilievi. Oltre ai danni alla vettura, si registrano anche quelli alla piazza dove sono presenti da qualche giorno le casette di Natale.

Da chiarire, quindi, la dinamica. Con molta probabilità, l’uomo alla guida ha perso il controllo della vettura forse l’asfalto viscido ed è finito dritto contro l’angolo del parco, abbattendo prima la ringhiera che delimita l’area verde e poi il palo.