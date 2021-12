Il pullman in sosta alla fermata mentre l‘autista è a fare la spesa al supermercato. Lo si vede in un filmato Youtube datato 7 ottobre 2021 che soltanto adesso è segnalato al consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli. Il filmato è registrato a Giugliano in Campania, a via Pigna mentre l’autobus fa parte della linea Ctp. «Abbiamo inviato una nota alla direzione dell’azienda di trasporti per segnalare l‘accaduto ed avere chiarimenti. È intollerabile che un dipendente pensi ad occuparsi di faccende private, non legate alle proprie mansioni, mentre è in servizio». Così ha commentato Borrelli assieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli.

Intanto nei giorni scorsi sempre il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli ha denunciato una nuova aggressione ai danni di un’autista dell’Anm. Colpevole di aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina. «Stavolta – spiega Borrelli – è accaduto sulla linea 169 a via della Stadera. Qui un passeggero ha iniziato ad inveire contro l’autista minacciando di sparargli e ha tentato di accedere alla cabina di comando. Colpendo ripetutamente il vetro di protezione. Una volta sceso dal mezzo, l’aggressore non si è arreso ed ha continuato ad aggredire verbalmente e a minacciare il conducente e a sfogare la propria rabbia lanciando sassi e bottiglie contro il pullman».