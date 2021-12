Allerta Meteo, scuole chiuse in altre tre città dei Paesi Vesuviani

Domani, giovedì 2 dicembre, a causa dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del cimitero e dei parchi urbani presenti sul territorio cittadino. Vale lo stesso anche a Boscoreale. Il sindaco facente funzioni Francesco Faraone, con apposita ordinanza, per allerta meteo di livello arancione su tutta l’area vesuviana, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non. Nonché del civico cimitero e dei parchi urbani per domani, giovedì 2 dicembre. Il provvedimento è assunto in via cautelativa in seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania.

La prima a chiudere è Somma Vesuviana già nel pomeriggio, poi si è aggiunta Portici con una nota del sindaco Enzo Cuomo. “Sono solidale con le Mamme ed i Papà, sia che lavorino all’esterno e sia che lavorino in casa. Mi rendo perfettamente conto delle loro difficoltà a fronte di chiusure improvvise delle scuole. Ma se non adottiamo un provvedimento di tutela e prudenza a fronte di un’allerta meteo regionale e nazionale. E se dovesse capitare qualcosa collegato alla mancata adozione di un provvedimento il primo ad essere colpevolizzato sarebbe il sindaco. Avrebbe infatti ignorato l’allarme ed il pericolo”, dice.