Allerta Meteo, il sindaco di Ottaviano scrive a De Luca: “Criteri certi per chiudere le scuole”

“Ho scritto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per chiedergli di fissare regole certe sulla chiusura delle scuole e di altre strutture pubbliche a causa dell’allerta meteo. Ho chiesto al presidente di istituire un tavolo di coordinamento dei sindaci. Insieme alla Protezione civile si individuino dei criteri che consentano agli amministratori di procedere alla eventuale chiusura delle scuole. Senza essere costretti a prendere decisioni sulla base esclusiva di un bollettino. L’inverno è lungo e non possiamo più consentire che i sindaci siano lasciati soli a decider. In balia di studenti e genitori che vogliono informazioni (a volte usando modi poco gentili) e di dirigenti scolastici giustamente disorientati”. Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

“Per non parlare del fatto che spesso Comuni vicini prendono decisioni diverse, scatenando polemiche infinite. La scuola è un diritto che nessuno vorrebbe mai negare, ma a volte le previsioni fanno immaginare scenari apocalittici rispetto ai quali assumersi la responsabilità di lasciare le scuole aperte è complicato. E questa responsabilità ricade totalmente sui sindaci. Ma i sindaci non sono meteorologi, né geologi: sono amministratori che spesso hanno bisogno di un supporto. E allora superiamo questa logica e troviamo, tutti insieme, regole certe”.